ПАРИЖ, 8 фев — ПРАЙМ. Требования западных военно-промышленных компаний, от которых зависят возможности Запада продолжать оказывать военную помощь Украине, способствуют затягиванию конфликта и отсутствию мирного решения. Такое мнение в беседе с агентством РИА Новости выразил посол России во Франции Алексей Мешков. Германия и Франция поругались из-за поддержки Украины, пишет СМИ

По словам дипломата, это является серьезной проблемой, так как военно-промышленные компании требуют от правительств определенных гарантий. "Они говорят: "Да, мы будем наращивать производство вооружений, но вы должны дать нам гарантии — вдруг в один момент придет мир, и все наше вооружение пойдет на свалку?". Вот эти требования военно-промышленного комплекса Запада — это как раз стимул правительств не идти на поиск мирных договоренностей", — отметил Мешков.

Посол также добавил, что именно таким образом правительства западных стран стремятся продлить украинский конфликт на многие годы. Кроме того, повсеместные заявления о вероятном конфликте с Россией направлены на оправдание раздутых военных бюджетов стран Запада. Мешков отметил, что создание образа России-врага на Западе началось задолго до украинских событий и до 2014 года, имело связь с выводом войск НАТО из Афганистана, которым нужно было найти применение.

Ранее президент Французской республики Эммануэль Макрон отмечал, что необходимо вкладывать средства в "оборону как бизнес", так как Франция находится в "экономике войны". Мешков, в свою очередь, отметил, что "военная экономика" Франции вызывает определенные сомнения, так как французские власти не объявляли всеобщей мобилизации, а также никто "не раздает продовольственные карточки".

Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что Соединенные Штаты и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.