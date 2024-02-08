МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Инцидент, который недавно произошел на западе Украины, является результатом "розовых пони" и лжи о скорой победе, написала в Facebook* депутат Верховной рады от оппозиционной партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко. "Закон Ньютона". На Украине раскрыли опасность закона о мобилизации

Ранее в поселке Космач Ивано-Франковской области, как сообщало издание "Страна.ua", толпа разъяренных женщин напала на двух человек. По данным издания, одну из женщин сочли "наводчицей", которая будет сдавать ВСУ "их мужей", перекрыли дорогу ее автомобиля, потребовав предъявить телефон. Затем толпа попыталась вытащить женщину из машины, а ее ребенка ударила битой.

"Жуткая история в Космаче — это результат параллельной реальности (единого всеукраинского. — ред.) телемарафона, розовых пони на набережной Ялты, лжи о скорой победе, стравливания общества", — отметила Геращенко.

Она также возмутилась принятием "втихаря" законопроекта о мобилизации. По словам депутата Рады, "потребители марафона и басен про "завтра в Крым", были шокированы.

"Сколько может быть еще Космачей?", — задалась вопросом украинский политик.

7 февраля Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект об ужесточении мобилизации. Документ обяжет военнообязанных в течение 60 дней явиться в военкоматы для уточнения данных. Срок службы будет четко определен, однако его продолжительность пока не уточняется. Кроме того, право переезжать без разрешения военкомата останется без изменений. При этом, инвалидов призывать не будут.

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