МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Двусторонние отношения России и Финляндии полностью разрушены, избрание нового финского президента не приведет к их улучшению. Такое мнение в беседе с агентством РИА Новости выразил посол России в Финляндии Павел Кузнецов. Финляндия отказалась открывать границу с Россией

"Об ухудшении двусторонних российско-финляндских отношений говорить, пожалуй, уже нельзя. Речь идет об их полном разрушении. Политика Хельсинки привела к катастрофическому обвалу во всех сферах двустороннего взаимодействия, нанесла долговременный структурный ущерб самой ткани соседства наших стран, которая нарабатывалась десятилетиями упорного труда россиян и финнов", — заметил дипломат.

По мнению Кузнецова, замороженный политический диалог, закрытые границы, а также отсутствие деловых связей свидетельствуют о разрушении отношений. Дипломат отметил, что подобного "железного занавеса" не наблюдалось даже накануне Второй мировой войны.

Кроме того, выборы нового главы финского государства вряд ли помогут наладить диалог между двумя странами, заключил глава дипломатической миссии.

Выборы президента Финляндии пройдут 11 февраля. Во второй тур вышли экс-премьер Александр Стубб от партии "Национальная коалиция" и бывший глава МИД Пекка Хаависто, оба выступают за закрытие границ с Россией, а также поддерживают наращивание антироссийских санкций и военную помощь Украине.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.