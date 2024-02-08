МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Киев в связи с безвыходной ситуацией на фронте расширяет систему, позволяющую наемникам со всего мира вступать в ВСУ, сообщил офицер координационного департамента иностранного легиона ВСУ Александр Шахури, его слова приводит издание Associated Press. Украина хочет потратить миллиард долларов на тоннель под Днепром

"На фоне тупиковой ситуации на поле боя с РФ Украина расширяет систему, позволяющую людям со всего мира присоединиться к украинской армии" — говорится в тексте публикации.

По данным агентства, в настоящее время в рядах украинских военнослужащих находятся примерно 20 тысяч наемников из 52 стран. Тем не менее, украинские власти стараются не раскрывать настоящую численность наемников на фронте, однако отмечают, что изменился их профиль, заключили в агентстве.

Ранее в Министерстве обороны России отмечали, что украинская сторона использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Те, кто решил вступить в ряды наемников из-за денег, признались, что украинские военнослужащие не могут адекватно координировать их действия, в связи с чем шанс выжить на поле боя существенно снижается.