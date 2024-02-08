МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. На европейских складах иссякли запасы вооружений, у Брюсселя нет волшебной палочки для увеличения поставок боеприпасов на Украину, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в эфире украинского телеканала "Рада". Президент Румынии одобрил размещение сил НАТО для военных операий

Европейский чиновник со вторника, 6 февраля, находился с визитом в Киеве.

"Вам нужно больше, и мы должны дать больше, но у меня нет магии. У меня нет волшебной палочки. Возможности оборонной промышленности Европейского союза были очень низкими", — сказал Боррель.

По его словам, на складах в ЕС не осталось вооружений, чтобы поставить на Украину.

Financial Times в прошлом году писала, что европейские склады опустели из-за поставок оружия на Украину. С середины 2022 года Великобритания, Германия и Франция предупреждали об истощении запасов вооружений. Позднее председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр предупреждал, что на западе почти не осталось боеприпасов для отправки Киеву.