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Боррель заявил об отсутствии у ЕС волшебной палочки для помощи Киеву
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На европейских складах иссякли запасы вооружений, у Брюсселя нет волшебной палочки для увеличения поставок боеприпасов на Украину, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в эфире... ПРАЙМ, 08.02.2024
финансы, новости, в мире, жозеп боррель, ес, украина
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. На европейских складах иссякли запасы вооружений, у Брюсселя нет волшебной палочки для увеличения поставок боеприпасов на Украину, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в эфире украинского телеканала "Рада".
Европейский чиновник со вторника, 6 февраля, находился с визитом в Киеве.
"Вам нужно больше, и мы должны дать больше, но у меня нет магии. У меня нет волшебной палочки. Возможности оборонной промышленности Европейского союза были очень низкими", — сказал Боррель.
По его словам, на складах в ЕС не осталось вооружений, чтобы поставить на Украину.
Financial Times в прошлом году писала, что европейские склады опустели из-за поставок оружия на Украину. С середины 2022 года Великобритания, Германия и Франция предупреждали об истощении запасов вооружений. Позднее председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр предупреждал, что на западе почти не осталось боеприпасов для отправки Киеву.