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"Арестуйте уже его": дерзкий план Зеленского по России вызвал гнев в Сети
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Владимир Зеленский хочет забрать российские активы на нужды Украины, такой план поверг пользователей социальной сети X в шок. "От попрошайки до вора — отличный карьерный рост... ПРАЙМ, 08.02.2024
новости, в мире, украина, владимир зеленский, замороженные российские активы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский хочет забрать российские активы на нужды Украины, такой план поверг пользователей социальной сети X в шок.
"От попрошайки до вора — отличный карьерный рост. Уходи!" — раскритиковала его Mira D.
Пользователь Conservative Trucker, в свою очередь, посоветовал Зеленскому для закупки вооружений продать свой особняк или яхту, а Jiggy the Real Stewart Pickett призвал арестовать "этого человека".
"Ты пишешь это, потому что больше не получаешь деньги от США. Ты действительно веришь, что кто-то отдаст тебе активы России? Ты считаешь, что можешь выиграть в этом конфликте? Ты серьезно? Все кончено", — высказался denisx.
25 января агентство Bloomberg приводило результаты голосования, которое проходило в комитете по международным отношениям Сената США. Американские чиновники поддержали законопроект о передаче заблокированных российских активов Украине.
29 января постпреды стран ЕС согласовали использование доходов от российского имущества, замороженного на территории Европы, для восстановления Украины. Соответствующее предложение теперь должен утвердить Совет ЕС. 1 февраля договоренность постпредов получила одобрение лидеров Евросоюза.