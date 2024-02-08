МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский хочет забрать российские активы на нужды Украины, такой план поверг пользователей социальной сети X в шок. "Это немыслимо!" Во Франции возмутились санкциям ЕС против Карлсона

"От попрошайки до вора — отличный карьерный рост. Уходи!" — раскритиковала его Mira D.

Пользователь Conservative Trucker, в свою очередь, посоветовал Зеленскому для закупки вооружений продать свой особняк или яхту, а Jiggy the Real Stewart Pickett призвал арестовать "этого человека".

"Ты пишешь это, потому что больше не получаешь деньги от США. Ты действительно веришь, что кто-то отдаст тебе активы России? Ты считаешь, что можешь выиграть в этом конфликте? Ты серьезно? Все кончено", — высказался denisx.

25 января агентство Bloomberg приводило результаты голосования, которое проходило в комитете по международным отношениям Сената США. Американские чиновники поддержали законопроект о передаче заблокированных российских активов Украине.

29 января постпреды стран ЕС согласовали использование доходов от российского имущества, замороженного на территории Европы, для восстановления Украины. Соответствующее предложение теперь должен утвердить Совет ЕС. 1 февраля договоренность постпредов получила одобрение лидеров Евросоюза.