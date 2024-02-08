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WP: на Украине пожаловались на падение боевого духа бойцов
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Моральный дух бойцов ВСУ падает на фоне острой нехватки личного состава и боеприпасов, военные физически истощены, пишет издание Washington Post, ссылаясь на солдат и командиров... ПРАЙМ, 08.02.2024
новости, в мире, украина, всу, конфликт на украине
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Моральный дух бойцов ВСУ падает на фоне острой нехватки личного состава и боеприпасов, военные физически истощены, пишет издание Washington Post, ссылаясь на солдат и командиров ВСУ.
"Украинские вооруженные силы испытывают острую нехватку пехоты, что приводит к истощению и падению боевого духа на передовой", — сообщается в материале.
Также отмечается, что нехватка военных в рядах ВСУ может спровоцировать эффект домино, в особенности в суровых погодных условиях.
Кроме того, как заявил один из военнослужащих Александр, люди не идут в армию из-за отсутствия понимания того, что "они должны туда идти".
Ранее американская газета The Wall Street Journal сообщала, что количество выстрелов артиллерии ВСУ уступает числу выпускаемых российской армией ракет в 10 раз. Согласно материалу, украинским солдатам приходится экономить на боеприпасах из-за опасений сокращения военной поддержки со стороны США