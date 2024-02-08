МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Моральный дух бойцов ВСУ падает на фоне острой нехватки личного состава и боеприпасов, военные физически истощены, пишет издание Washington Post, ссылаясь на солдат и командиров ВСУ. СМИ рассказали о десятикратном превосходстве России на Украине

"Украинские вооруженные силы испытывают острую нехватку пехоты, что приводит к истощению и падению боевого духа на передовой", — сообщается в материале.

Также отмечается, что нехватка военных в рядах ВСУ может спровоцировать эффект домино, в особенности в суровых погодных условиях.

Кроме того, как заявил один из военнослужащих Александр, люди не идут в армию из-за отсутствия понимания того, что "они должны туда идти".

Ранее американская газета The Wall Street Journal сообщала, что количество выстрелов артиллерии ВСУ уступает числу выпускаемых российской армией ракет в 10 раз. Согласно материалу, украинским солдатам приходится экономить на боеприпасах из-за опасений сокращения военной поддержки со стороны США