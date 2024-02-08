АФИНЫ, 8 фев — ПРАЙМ. Европарламент одобрил резолюцию, в которой выразил обеспокоенность чрезвычайно серьезными угрозами демократии в Греции, передает Афинское агентство новостей АМНА. Евросоюз намерен засудить Венгрию из-за "закона о суверенитете"

По данным издания, в Европарламенте обеспокоены нарушениями в области верховенства закона, свободы слова, независимости судебной власти, а также жестокостью полиции и дискриминацией меньшинств. Однако, в правительстве Греции резолюции сочли политически мотивированной, отметив, что евродепутаты при любой удобной возможности стараются оклеветать Грецию.

"В седьмой раз всем известная навязчивая и политически мотивированная группа евродепутатов, которая систематически и при каждом удобном случае клевещет на Грецию в Европарламенте, вновь внесла в Европарламент отвратительную резолюцию о верховенстве закона и свободе СМИ в Греции", — отметили источники в правительстве.

Ранее Европарламент в среду 330 голосами за, 254 против и при 26 воздержавшихся одобрил резолюцию, основанную на докладе нидерландского депутата Европарламента от либералов Софи ин'т Велд, в которой говорится о "тревожных событиях в Греции, угрожающих верховенству закона", затрагиваются вопросы свободы прессы, средства массовой информации в Греции.

Кроме того, в резолюции выражается обеспокоенность физическими и словесными угрозами, с которыми сталкиваются журналисты, включая высокопоставленных политиков, а также слежку за их личной жизнью и оскорбительные судебные иски.