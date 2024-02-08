МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Со времен пандемии коронавируса глобализация находится в кризисе, а санкции окончательно добивают мировую торговлю. Но и ее противники — бунтари-антиглобалисты — уже не нужны обществу и медленно вымирают, пишет французская Le Point. Инфляция ударила по Америке из-за ошибки экономистов, признал глава ФРС США

Протесты антиглобалистов против "засилья толстосумов" и борьба за экологию теряют популярность — если раньше в дни Всемирного экономического форума в Давосе их масштаб поражал, то теперь мероприятие почтила присутствием лишь горстка энтузиастов, пишет издание. Альтернативные форумы социалистов — так называемые "анти-Давосы" — тоже перестали привлекать внимание.

Повестку перехватили их идейные враги — капиталисты и глобалисты, которые так и не оправились после ипотечного кризиса в Штатах. Теперь они перехватывают повестку идейных противников: например, МВФ борется с неравенством, а французский лидер Эммануэль Макрон — с глобальным потеплением. Как выяснилось, ООН и прочие наднациональные структуры тоже неплохо зарабатывают на защите благородных целей.

Еще одна икона глобалистов — свободная торговля (free trade) — приказала долго жить. Даже те, кто всегда наживался на "эксплуатации бедных стран", активно продвигают протекционизм и "суверенизм", а также осуждают перенос предприятий поближе к дешевой рабсиле. Излюбленный лозунг антиглобалистов — "другой мир возможен" — воплотился в реальность, мы и в самом деле живем теперь в другом мире.

Но это не радует. Мечта протестующих буржуа и завсегдатаев богемных кафе воплотилась на фоне острой геополитической напряженности и тотальной торговой войны. Кроме того, экономический подъем стран Глобального Юга в корне изменил отношение к ним западной элиты. Если благополучные европейцы и американцы раньше жалели "бедных китайцев и индусов", то теперь боятся, что те отнимут их рабочие места и доходы. И для этого есть все основания.

Таким образом, пандемия и украинский кризис стали куда более эффективными могильщиками глобализма, чем демонстрации и протесты. А значит и антиглобалисты уже не нужны — поводов для медийной шумихи и без них более чем достаточно, делает вывод издание.

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