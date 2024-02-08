МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Киев признал, что украинские военные столкнулись с очень тяжелым положением на фоне нехватки боеприпасов и значительного преимущества России в артиллерии, рассказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью TVP Info. WP: на Украине пожаловались на падение боевого духа бойцов

"Это драматическая ситуация. У Украины нехватка боеприпасов. Когда я был в Киеве, мне отчетливо объяснили, насколько большая разница в ударной мощи между российской и украинской армией", — заявил он.

Кроме того, по словам министра, если Дональд Трамп вернется на пост президента США, это еще сильнее усложнит ситуацию для Украины, так как она рискует отстаться без военной помощи со стороны западного союзника.

Ранее американская газета The Wall Street Journal сообщала, что количество выстрелов артиллерии ВСУ уступает числу выпускаемых российской армией ракет в 10 раз. Согласно материалу, украинским солдатам приходится экономить на боеприпасах из-за опасений сокращения военной поддержки со стороны США