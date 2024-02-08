МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Республика Союз Мьянма признает правоту действий России в специальной военной операции на Украине на фоне двойных стандартов, которые Запад применяет не только в отношении России, но и многих стран "коллективного Юга". Об этом в беседе с агентством РИА Новости рассказал посол России в Мьянме Искандер Азизов. Мьянма начнет торговлю в нацвалютах с Россией через три месяца

"Мы высоко ценим последовательную поддержку Нейпьидо специальной военной операции на Украине, а также понимание нашими партнерами истинных причин конфликта и деструктивной роли в нем стран Запада, использующих киевский режим как инструмент ослабления России", — отметил дипломат.

Глава дипмиссии также добавил, что российская сторона выражает признательность друзьям из Мьянмы за их смелость не скрывать свою позицию. Азизов заключил, что понимание партнерами Мьянмы в правоте действий России только усиливается на фоне использования Западом двойных стандартов и недобросовестной конкуренции как в отношении России, так и в отношении многих стран "коллективного Юга".

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 13.00 мск.