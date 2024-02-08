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Мьянма признает правоту России в СВО, заявил посол России
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Республика Союз Мьянма признает правоту действий России в специальной военной операции на Украине на фоне двойных стандартов, которые Запад применяет не только в отношении России,... ПРАЙМ, 08.02.2024
общество , новости, в мире, россия, мьянма, партнерство
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Республика Союз Мьянма признает правоту действий России в специальной военной операции на Украине на фоне двойных стандартов, которые Запад применяет не только в отношении России, но и многих стран "коллективного Юга". Об этом в беседе с агентством РИА Новости рассказал посол России в Мьянме Искандер Азизов.
"Мы высоко ценим последовательную поддержку Нейпьидо специальной военной операции на Украине, а также понимание нашими партнерами истинных причин конфликта и деструктивной роли в нем стран Запада, использующих киевский режим как инструмент ослабления России", — отметил дипломат.
Глава дипмиссии также добавил, что российская сторона выражает признательность друзьям из Мьянмы за их смелость не скрывать свою позицию. Азизов заключил, что понимание партнерами Мьянмы в правоте действий России только усиливается на фоне использования Западом двойных стандартов и недобросовестной конкуренции как в отношении России, так и в отношении многих стран "коллективного Юга".
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 13.00 мск.