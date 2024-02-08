БАКУ, 8 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поздравил Ильхама Алиева с победой на внеочередных выборах президента Азербайджана, рассказали в пресс-службе главы государства. Источник: в ходе визита в Турцию Путин обсудит дорожную карту газового хаба

"8 февраля президент России Владимир Путин позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и поздравил его с уверенной победой на президентских выборах", — сообщается в материале пресс-службы.

Кроме того, уточняется, что Путин пожелал Алиеву "успехов в президентской деятельности во имя развития Азербайджана и процветания нашего народа".

Президент России также выразил уверенность, что сотрудничество обеих стран будет продолжена в целях решения актуальных вопросов международной повестки дня. По его словам, это отвечает интересам Москвы и Баку.

Помимо главы российского государства, лидеры некоторых других стран, такие как Китай, Иран, Пакистан, Белоруссия, Венгрия, Сербия, Узбекистан и Ирак, также передали Ильхаму Алиеву свои поздравления.

Ранее председатель Центризбиркома Азербайджана Мазахир Панахов после обработки бюллетеней с 93 процентами участков заявил, что Алиев лидирует с 92,05 процента голосов.

Внеочередные президентские выборы в Азербайджане завершились в среду, 7 февраля, в 18:00 по московскому времени. Отмечается, что впервые выборы прошли на всей территории страны.