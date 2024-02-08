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Запад в шоке от бесполезности санкций, заявил Пушков
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Когда западные государства осознали, что антироссийские санкции оказали на страну ограниченный эффект, они испытали психологических шок, сказал председатель комиссии Совета... ПРАЙМ, 08.02.2024
экономика, мировая экономика, новости, в мире, санкции, россия, запад
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Когда западные государства осознали, что антироссийские санкции оказали на страну ограниченный эффект, они испытали психологических шок, сказал председатель комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
"Именно позитивные итоги сейчас воспринимаются на Западе. Мало кого волнуют проблемы, которые встречают отдельные отрасли нашей промышленности. Сейчас смотрят на следующее: принято 12 пакетов санкций Евросоюза и большой объем санкций со стороны США. <…> И что, какие результаты? Один результат — это психологический шок, который испытал Запад, когда увидел, что санкции имели очень ограниченный эффект", — заявил Пушков на заседании комиссии.
Сенатор также подчеркнул, что санкции дали результаты только в краткосрочной перспектике, например, ослабили рубль. Однако, по его словам, эти негативные моменты были сглажены уже черех некоторое время, что позволяет назвать санкции бесполезными.