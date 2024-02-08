МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Когда западные государства осознали, что антироссийские санкции оказали на страну ограниченный эффект, они испытали психологических шок, сказал председатель комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. "Запах крови". Пушков рассказал, зачем республиканцы блокируют помощь Киеву

"Именно позитивные итоги сейчас воспринимаются на Западе. Мало кого волнуют проблемы, которые встречают отдельные отрасли нашей промышленности. Сейчас смотрят на следующее: принято 12 пакетов санкций Евросоюза и большой объем санкций со стороны США. <…> И что, какие результаты? Один результат — это психологический шок, который испытал Запад, когда увидел, что санкции имели очень ограниченный эффект", — заявил Пушков на заседании комиссии.

Сенатор также подчеркнул, что санкции дали результаты только в краткосрочной перспектике, например, ослабили рубль. Однако, по его словам, эти негативные моменты были сглажены уже черех некоторое время, что позволяет назвать санкции бесполезными.