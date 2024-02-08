МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Западные страны не должны дать России победить, для этому государства по обе стороны Атлантики должны нарастить военную помощь Украине, заявил в статье для The Walll Street Journal канцлер Германии Олаф Шольц. СМИ рассказали о десятикратном превосходстве России на Украине

"Победа России на Украине не только станет концом Украины как свободного, демократического и независимого государства, но и радикально изменит лицо Европы. Это нанесет серьезный удар по либеральному мировому порядку", — пишет Шольц.

По словам политика, страны Запад должны сделать все, что угодно, но не допустить победы России в конфликте. По его словам, Германия, как и США и другие члены ЕС, готова предоставить Киеву долгосрочные обязательства в сфере безопасности.

Тем не менее, как добавил Шольц в статье, не надо втягивать Украину в НАТО, так как страны блока не стремятся к прямому проивостоянию с Россией. Но обеспечить Киев боеприпасами они обязаны, резюмировал канцлер.

1 февраля лидеры стран ЕС договорились о выделении Украине 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи. Об этом сообщал глава Евросовета Шарль Мишель. Позднее ЕС опубликовал официальный документ, согласно которому Брюссель установил механизм ежегодной отчетности по оказываемой Украине макрофинансовой помощи. Как подчеркивается в документе, предварительным условием предоставления финансовой помощи Киеву на ближайшие четыре года будет соблюдение демократических норм и верховенства права.

Ранее, 7 февраля, сенат США отклонил рассмотрение вышеуказаннго законопроекта, предусматривающего выделение 60 миллиардов долларов для Украины, 14 миллиардов долларов — Израилю. Также документ включает 20 миллиардов долларов на обеспечение безопасности границ США.