2024-02-08T13:25:46+03:00
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Илон Маск сравнил с гестапо политику Disney по найму сотрудников
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Политику найма сотрудников Disney можно сравнить с гестапо, так как она состоит из расистских и сексистских правил. Такое мнение выразил бизнес и предприниматель Илон Маск в... ПРАЙМ, 08.02.2024
общество , новости, в мире, сша, маск, disney
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Политику найма сотрудников Disney можно сравнить с гестапо, так как она состоит из расистских и сексистских правил. Такое мнение выразил бизнес и предприниматель Илон Маск в социальной сети Х.
"Вот полный список расистских, сексистских и прочих дискриминирующих правил, навязанных инклюзивным гестапо Disney", — написал Маск. Согласно опубликованным правилам, половина или большинство актеров на экране, а также члены съемочной группы должны быть представителями меньшинств.
Маск считает, что эти правила привели к провалу многих проектов Disney. Он утверждает, что такое вмешательство в творческий процесс может негативно сказаться на качестве продукта.
В документе также указывается, что "инклюзивный рекрутинг" необходим для обеспечения равных возможностей, а также, чтобы рассказать истории разных людей.
Гестапо — тайная полиция Германии, действовавшая с прихода нацистов к власти в 1933 году и до 1945 года.