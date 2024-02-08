МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Политику найма сотрудников Disney можно сравнить с гестапо, так как она состоит из расистских и сексистских правил. Такое мнение выразил бизнес и предприниматель Илон Маск в социальной сети Х. СМИ раскрыло планы Walt Disney по сокращениям

"Вот полный список расистских, сексистских и прочих дискриминирующих правил, навязанных инклюзивным гестапо Disney", — написал Маск. Согласно опубликованным правилам, половина или большинство актеров на экране, а также члены съемочной группы должны быть представителями меньшинств.

Маск считает, что эти правила привели к провалу многих проектов Disney. Он утверждает, что такое вмешательство в творческий процесс может негативно сказаться на качестве продукта.

В документе также указывается, что "инклюзивный рекрутинг" необходим для обеспечения равных возможностей, а также, чтобы рассказать истории разных людей.

Гестапо — тайная полиция Германии, действовавшая с прихода нацистов к власти в 1933 году и до 1945 года.