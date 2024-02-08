ПЕКИН, 8 фев — ПРАЙМ. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравили друг друга в преддверии наступающего Китайского Нового года. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая. Си Цзиньпин нашел альтернативу западной капиталистической модели

По словам главы Китая, обмен поздравлениями в начале и в конце года, оценка итогов года, а также совместные планы на будущее стали доброй традицией лидеров двух государств. Си Цзиньпин также добавил, что народ Китая полон надежд и уверенности в будущем двусторонних отношений.

"Оглядываясь назад на пройденный путь, мы видим, что вместе мы претерпели много испытаний и невзгод", — приводит слова Си Цзиньпина телеканал. Глава российского государства, в свою очередь, пожелал китайскому народу счастья и всего наилучшего в наступающем году. Оба лидера отметили, что в этом году исполняется 75 лет со дня установления дипломатических отношений между Китаем и Россией. Си Цзиньпин подчеркнул готовность Китая поддерживать взаимную помощь и поддержку с Россией, продолжая развивать дружественные отношения.

В Китае Новый год отмечают дважды — 1 января по григорианскому календарю и затем в соответствии с восточной традицией.

Китайский новый год является главным и самым продолжительным праздником странах Восточной Азии. Точной даты события нет, он устанавливается в соответствии с Лунным календарем. Так, празднование начинается во второе новолуние после зимнего солнцестояния и продолжается 15 дней. В 2024 году праздник выпал на 10-24 февраля.

Символ 2024 года — Зеленый Деревянный Дракон. В Восточных странах он является одним из наиболее значимых существ и неизменно ассоциируется с роскошью и благополучием.