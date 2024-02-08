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Путин заявил о безуспешности попыток помешать воссоединению Китая
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Любые попытки помешать воссоединению Китая не увенчаются успехом, Россия придерживается принципа "одной страны", заявил президент России Владимир Путин. Российский лидер 8 февраля... ПРАЙМ, 08.02.2024
новости, в мире, владимир путин, си цзиньпин, китай, тайвань
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ПЕКИН, 8 фев — ПРАЙМ. Любые попытки помешать воссоединению Китая не увенчаются успехом, Россия придерживается принципа "одной страны", заявил президент России Владимир Путин.
Российский лидер 8 февраля провел телефонные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Слова глав государств приводит Центральное телевидение Китая.
"Российская сторона решительно поддерживает принцип "одного Китая", выступает против любых опасных действий, которые провоцируют Китай в тайваньском вопросе, уверены, что любые попытки помешать мирному воссоединению Китая не увенчаются успехом", — сказал Путин.
Тайвань — небольшой остров, располагающийся к востоку от Китая. В 1949 году остров стал убежищем для правительства Китайской Республики и партии Гоминьдан, которые проиграли сторонникам коммунистической партии в гражданской войне. С тех пор Тайвань отказывается признавать легитимность китайских властей и считать себя частью республики.
В свою очередь Пекин не признает суверенитет острова и считает его одной из своих провинций. США выражают официальное согласие с притязаниями Пекина на Тайвань, но поставляют вооружения острову и обещают защитить его военным путем в случае нападения с китайской стороны.