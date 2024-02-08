ПЕКИН, 8 фев — ПРАЙМ. Любые попытки помешать воссоединению Китая не увенчаются успехом, Россия придерживается принципа "одной страны", заявил президент России Владимир Путин. Тайвань расширил ограничения на ввоз некоторых товаров в Россию

Российский лидер 8 февраля провел телефонные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Слова глав государств приводит Центральное телевидение Китая.

"Российская сторона решительно поддерживает принцип "одного Китая", выступает против любых опасных действий, которые провоцируют Китай в тайваньском вопросе, уверены, что любые попытки помешать мирному воссоединению Китая не увенчаются успехом", — сказал Путин.

Тайвань — небольшой остров, располагающийся к востоку от Китая. В 1949 году остров стал убежищем для правительства Китайской Республики и партии Гоминьдан, которые проиграли сторонникам коммунистической партии в гражданской войне. С тех пор Тайвань отказывается признавать легитимность китайских властей и считать себя частью республики.

В свою очередь Пекин не признает суверенитет острова и считает его одной из своих провинций. США выражают официальное согласие с притязаниями Пекина на Тайвань, но поставляют вооружения острову и обещают защитить его военным путем в случае нападения с китайской стороны.