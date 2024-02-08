БУЭНОС-АЙРЕС, 8 фев — ПРАЙМ. В администрации президента Аргентины Хавьера Милея заявили о готовности к сотрудничеству с Россией, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов. Россия предупредила Аргентину о недопустимости передачи вертолетов Киеву

"Россия и Аргентина поддерживают регулярный диалог по широкому спектру вопросов двусторонней и международной повестки дня. Реализуются контакты на различных уровнях. Конечно, нам бы хотелось большей активности, в первую очередь, в политической и торгово-экономической сферах. У наших стран есть большой потенциал для этого", — сказал он.

Он подчеркнул, что Россия рассчитывает на дальнейшее развитие отношений, и выразил надежду, что "слова аргентинских партнеров не разойдутся с делами".

"Представители администрации президента Хавьера Милея неоднократно, в том числе в личных контактах с нами, заявляли о готовности к выстраиванию с Россией взаимовыгодного взаимодействия на прагматической основе", — добавил Феоктистов.

Он отметил, что Аргентина является одним из ключевых внешнеэкономических партнеров России в Латинской Америке. За последние 25 лет торговый оборот между странами вырос в несколько раз, но в последние годы отмечается нестабильность и снижение показателей.

"Сегодня основным сдерживающим фактором, на наш взгляд, остается сложная геополитическая обстановка. Сказываются как обусловленные западными ограничительными мерами против России проблемы аргентинских бизнес-операторов с финансовыми взаиморасчетами и логистикой, так и опасения Буэнос-Айреса в отношении вторичных санкций со стороны США и ЕС", — пояснил дипломат.