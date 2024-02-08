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В Германии раскрыли, что ждет Украину из-за российских ракет
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У России достаточное количество ракет для нанесения ударов на всей территории Украины, рассказал немецкий журналист Пауль Ронцхаймер в эфире канала Welt. Ронцхаймер также отметил,... ПРАЙМ, 08.02.2024
общество , новости, в мире, украина, германия, конфликт на украине
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. У России достаточное количество ракет для нанесения ударов на всей территории Украины, рассказал немецкий журналист Пауль Ронцхаймер в эфире канала Welt.
Ронцхаймер также отметил, что украинская ПВО не справляется с огромным числом российских ракет, вопреки ранним заявлениям украинцев о том, что они ее модернизировали. По его словам, ситуация на фронте складывается не лучшим образом для ВСУ.
Ранее американская газета The Wall Street Journal сообщала, что количество выстрелов артиллерии ВСУ уступает числу выпускаемых российской армией ракет в 10 раз. Согласно материалу, украинским солдатам приходится экономить на боеприпасах из-за опасений сокращения военной поддержки со стороны США.