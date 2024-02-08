ВАРШАВА, 8 фев — ПРАЙМ. Покойный президент США Рональд Рейган "перевернулся бы в гробу" из-за отказа представителей республиканского лагеря одобрить помощь Украине, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. Сенат США представил проект по охране границы, помощи Украине и Израилю

"Дорогие сенаторы-республиканцы Америки. Рональд Рейган, который помог миллионам из нас вернуть нашу свободу и независимость, сегодня, перевернулся бы в гробу. Как вам не стыдно", — написал Туск в социальной сети X.

Ранее сенат США представил законопроект, согласно которому финансирование Киева, Тель-Авива и охраны американских границ объединят в один пакет. При этом, из 118,28 миллиарда долларов 60,06 пойдет Киеву, а на решение миграционного кризиса направят всего 20,2 миллиарда долларов.

Руководство Республиканской партии выступило против этого проекта. Кроме того, кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал документ "чудовищным", позднее подчеркнув, что это решение — катастрофа. Из-за отказа республиканцев законопроект был впоследствии заблокирован.