МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Великобритания находится как никогда близко к крупномасштабному конфликту, пишет Guardian со ссылкой на анонимного представителя военной разведки страны. Разведка Германии обнаружила в Европе "пристанище российских шпионов"

Согласно данным собеседника издания, о риске крупномасштабного конфликта свидетельствует усиление ближневосточного кризиса, продолжающийся конфликт на Украине, а также активная разработка передового вооружения в Китае и вероятность захвата Тайваня.

"Существует ли вероятность крупномасштабного конфликта? Да, существует. Вероятность его возникновения выше, чем когда-либо в последнее время", — отметил представитель ведомства.

Он также отметил, что британская разведка максимально загружена, кроме того, проблем добавляет постоянная смена министров в стране. Так, три премьер-министра, четыре министра иностранных дел и два министра обороны занимали свои посты с конца 2019 года, то есть с момента начала работы нынешнего парламента.

Согласно словам представителя военного ведомства, старшие должностные лица и военные руководители несут "ответственность за обучение". Однако, они часто назначают на оборонные и внешнеполитические должности тех, кто не имеет достаточного опыта в международных или военных делах.

Россия не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.