БУЭНОС-АЙРЕС, 8 фев — ПРАЙМ. Если Аргентина изъявит желание, Россия готова в будущем обсудить ее взаимодействие с БРИКС, рассказал РИА Новости посол РФ Дмитрий Феоктистов. Аргентина отклонила приглашение вступить в БРИКС

"Решение не подключаться на данном этапе к БРИКС является суверенным выбором Аргентины. Уважаем её позицию. Но если Буэнос-Айрес с течением времени захочет в том или ином формате расширить взаимодействие с "десяткой", будем готовы совместно с партнёрами вернуться к обсуждению данного вопроса", — подчекрнул он.

Ранее 29 декабря 2023 года новоизбранный президент Аргентины Хавьер Милей в официальных письмах президенту России Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину отклонил приглашение стать участником БРИКС.

В свою очередь сенатор Алексей Пушков написал в своем Telegram-канале, что Милей, отказавшись присоединиться к БРИКС, хочет сделать из страны новую модель поведения. По его словам, это решение обусловлено желанием получить дополнительное финансирование от Вашингтона, без которого экономику Аргентины ждет крах.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 18.00 мск.