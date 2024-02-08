НЬЮ-ЙОРК, 8 фев — ПРАЙМ. Серьезного расследования диверсии на трубопроводах "Северного потока" до сих пор проведено не было и это неприемлемо. Такое заявление сделал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в беседе с агентством РИА Новости. Россия может потребовать компенсацию за "Северные потоки", заявил МИД

Ранее прокурор Швеции Матс Юнгквист в среду заявил о прекращении расследования дела о взрывах на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2", так как оно не относится к юрисдикции страны. Он сообщил, что расследование продолжит Германия. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам Сийярто, венгерские власти требуют от национальных и международных властей серьезного отношения к этому вопросу. "Прошли сотни дней, а серьезного расследования до сих пор не было. Никаких подробностей до сих пор не огласили. Я считаю, что это неприемлемо", — отметил глава МИД Венгрии.

Сийярто также добавил, что взрывы были террористической атакой, которая несет прямую угрозу европейской безопасности.

Взрывы произошли в сентябре 2022 года на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2". Компания-оператор Nord Stream AG сообщила, что повреждения беспрецедентны и оценить сроки ремонта невозможно. Российская Генеральная прокуратура возбудила дело об акте международного терроризма.