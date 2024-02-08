МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Европе понадобится пять лет, чтобы нарастить мощности по производству оружия и боеприпасов, необходимые как для помощи Украине, так и для перевооружения национальных сил, заявил изданию Politico бывший замминистра обороны Бельгии, генерал-лейтенант в отставке Марк Тис. В США придумали, как поставить оружие Киеву чужими руками

Как напомнил Тис, высшее командование предупреждало в начале 2022 года, что потребуется "пять-семь лет", чтобы оснастить промышленность ЕС и достичь промышленного потенциала, необходимого для поддержания "надежного сдерживания" угроз.

"Боеприпасы являются симптомом культурной проблемы внутри Европы", — сказал Тис, отметив, что опора на "зонтик безопасности" США является оправданием десятилетий недостаточного инвестирования в собственные производственные мощности блока.

Газета отмечает, что ЕС уже предлагает ограниченные субсидии для стимулирования совместных закупок и помощи в создании производственных линий. Тис отметил, что такие инициативы требуют времени, чтобы принести даже скромную прибыль.

"Люди недооценивают время, необходимое для реализации проектов. Промышленная структура Европы недостаточно сильна, чтобы поддержать Украину", — добавил он.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.