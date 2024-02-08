ВАШИНГТОН, 8 фев — ПРАЙМ. Сенат США по итогам процедурного голосования поддержал законопроект о внешней помощи Украине и Израилю без выделения денег на охрану границы, свидетельствуют итоги голосования. Politico: Брюссель недоволен странами ЕС за помощь России в обходе санкций

По итогам подсчета голосов законопроект объемом 95 миллиардов долларов набрал необходимые 60 голосов сенаторов. Таким образом, законопроект выносится на общее голосование для его принятия в сенате. В том случае, если по итогам основного голосования документ будет принят сенаторами, то он поступит на рассмотрение в палату представителей.

В среду американские сенаторы получили на рассмотрение законопроект о выделении средств для помощи Украине и Израилю без ассигнований на усиление охраны южных рубежей США. Демократическое руководство сената выразило надежду на то, что в таком виде хотя бы часть президентского запроса получит поддержку республиканской оппозиции в конгрессе.

Законопроект предусматривал выделение 60,06 миллиарда долларов на поддержку Украины и 14,1 миллиарда — Израиля. При этом охрану границы предлагали профинансировать лишь на 20,2 миллиарда долларов — почти в три раза меньше тех средств, которые хотят предоставить Киеву.