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Сенат США одобрил законопроект о внешней помощи Украине и Израилю
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Сенат США по итогам процедурного голосования поддержал законопроект о внешней помощи Украине и Израилю без выделения денег на охрану границы, свидетельствуют итоги голосования. По... ПРАЙМ, 08.02.2024
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 8 фев — ПРАЙМ. Сенат США по итогам процедурного голосования поддержал законопроект о внешней помощи Украине и Израилю без выделения денег на охрану границы, свидетельствуют итоги голосования.
По итогам подсчета голосов законопроект объемом 95 миллиардов долларов набрал необходимые 60 голосов сенаторов. Таким образом, законопроект выносится на общее голосование для его принятия в сенате. В том случае, если по итогам основного голосования документ будет принят сенаторами, то он поступит на рассмотрение в палату представителей.
В среду американские сенаторы получили на рассмотрение законопроект о выделении средств для помощи Украине и Израилю без ассигнований на усиление охраны южных рубежей США. Демократическое руководство сената выразило надежду на то, что в таком виде хотя бы часть президентского запроса получит поддержку республиканской оппозиции в конгрессе.
Законопроект предусматривал выделение 60,06 миллиарда долларов на поддержку Украины и 14,1 миллиарда — Израиля. При этом охрану границы предлагали профинансировать лишь на 20,2 миллиарда долларов — почти в три раза меньше тех средств, которые хотят предоставить Киеву.