ПЕКИН, 9 фев — ПРАЙМ. Интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным стало настоящим политическим событием, что прежде всего является результатом политической борьбы в США накануне проведения там президентских выборов, рассказал агентству РИА Новости глава центра экономики России Исследовательского института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии социальных наук Сюй Полин. СМИ: Карлсон в России встречался со Сноуденом и Тарой Рид

Ранее американский журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с президентом России Владимиром Путиным, оно длится 2 часа 7 минут и 18 секунд.

"Сам этот факт, я думаю, показывает нам, что это обратный эффект, обратная тенденция пропаганды демократической партии во главе с Байденом и его международной политики, чрезмерных антироссийских и антикитайских действий, а также создания медиавойн", — отметил эксперт.

Эксперт также указал, что для президента США Джо Байдена важно создать внешнего врага, чтобы вслед за этим организовать систему альянсов для поддержания американской гегемонии. По этой причине, большая часть западной пропаганды по этому вопросу была ложной и содержала элементы медиавойны. Он подчеркнул, что конфликт на Украине уже стал значительной нагрузкой как для Европы, так и для США, поэтому скоро финансирование Киева будет под сомнением, особенно если Трамп станет президентом снова.

Исследователь также заметил, что высказывания российского лидера о разделении мира на две части соответствует представлениям Китая. Сюй Полин также отметил, что Путин очень точно оценил российско-китайскую торговлю, подчеркнув ее сбалансированность и взаимовыгодность.

Сюй Полин также отметил оценку главой российского государства внешней политики Китая. "Он отметил, что у Китая неагрессивная внешнеполитическая философия. Китай всегда ищет возможности приложить усилия для стабилизации ситуации в мире, построения мирного международного порядка", — заключил эксперт.

Как ранее отмечал сам Карлсон, необходимость взять интервью у российского президента была связана с тем, что в Соединенных Штатах не понимают, что происходит в России и на Украине на самом деле.