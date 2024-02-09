МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Слова президента России Владимира Путина в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону о том, что конфликт между Россией и Украиной — "элемент гражданской войны", является понятным объяснением украинского кризиса для американского общества, ведь для американцев гражданская война — это неотъемлемая часть истории, рассказал РИА Новости участник международного общественного движения "Другая Украина", экс-депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров. Путин вошел в тренды просмотров соцсети Х в США

"Это более понятная тема для американцев, чем все эти исторические события: захваты, потери территории, переходы из одной юрисдикции в другую. Все это для них крайне сложная история. А в отношении гражданской войны: во-первых, они сами её пережили, во-вторых, они на грани гражданской войны", — сказал Килинкаров в беседе с агентством.

По словам эксперта, пока неизвестно, какой резонанс подобные заявления вызовут у американской аудитории. Он добавил, что, вероятно, они сделают какой-то вывод.

Ранее Путин в интервью Карлсону рассказал, что украинцы до сих пор ощущают себя русскими, то, что происходит сейчас, это в известной степени элемент гражданской войны.

В прошлом году глава государства напомнил, что военные действия на Украине начались в 2014 году, когда "западные страны, выступив гарантом договоренностей между президентом Украины Виктором Януковичем и оппозицией, забыли про свои гарантии буквально через пару дней", а также способствовали госперевороту.

