МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. КНДР не исключает сценария с оккупацией территории Южной Кореи, приводит слова лидера республики Ким Чен Ына Центральное телеграфное агентство Кореи. КНДР упразднила экономическое сотрудничество с Южной Кореей

По мнению северокорейского лидера, оккупация Южной Кореи является мерой для обеспечения безопасности, мира и стабильности в будущем. В случае применения силы против Северной Кореи, Пхеньян примет смелое решение, которое сможет изменить ход истории.

"Марионетки" Южной Кореи отвергли усилия Пхеньяна по сотрудничеству и стремятся поглотить своего соседа. По этой причине Южную Корею стоит называть "главным врагом", а значит она может быть атакована и уничтожена в любое время", — цитирует издание слова Ким Чен Ына в ходе его визита в Минобороны страны.

Ранее издание отмечало, что парламент Северной Кореи отменил законы об экономическом сотрудничестве с Южной Кореей, вбив клин между соседями еще глубже. С начала 2024 года Пхеньян усилил давление на Сеул, проводя испытания крылатых ракет, угрожая Сеулу и уничтожив Арку воссоединения — памятник в Пхеньяне, символизирующий надежды на воссоединение.

В правительстве президента Южной Кореи Юн Сук Еля заявили, что Северная Корея пытается повысить свою значимость перед апрельскими выборами в парламент.

В основе Корейского конфликта лежит разделение некогда единой страны на КНДР и Республику Корею.

После Второй мировой войны Корея, вышедшая из-под оккупации Японии разделилась на две части, поддерживаемые СССР (Северная Корея) и США (Южная Корея). С 1950 по 1953 год в стране шла война, результатом которой стало соглашение о прекращении огня и разделение государств по 38 параллели. Отмечается, что стороны так и не подписали мирный договор.