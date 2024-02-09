МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Польша и страны Прибалтики будут противостоять любым попыткам урегулировать кризис на Украине, передает издание Politico. Польша нагнетает атмосферу русофобии и "охоты на ведьм", заявил посол РФ

Согласно публикации, после неудачного контрнаступления ВСУ, на Западе все молчаливо признали, что либо борьба зашла в тупик, либо все идет к победе России. По мере того, как надежды на прорыв в боевых действиях украинской армии будут постепенно угасать, давление в пользу заключения мира путем переговоров будет зашкаливать.

"Однако любые шаги в сторону прекращения огня встретят решительное сопротивление со стороны многих поляков и жителей Прибалтики, поскольку они инстинктивно почувствуют, что это признак того, что Запад их бросает", — сказано в статье.

В издании заключили, что предоставление же этим государствам определенных гарантий безопасности могло бы смягчить их позицию в отношении заключения мирного договора по Украине.

Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону сообщил, что конфликт на Украине завершится за недели, если Соединенные Штаты прекратят поставки вооружений Киеву. Российская сторона неоднократно обращалась к Европе и США с призывом прекратить накачивать Киев оружием и приступить к выполнению Минских соглашений.