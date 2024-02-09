2024-02-09T11:22:28+03:00
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В США рассказали о сопротивлении Польши и Прибалтики миру на Украине
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Польша и страны Прибалтики будут противостоять любым попыткам урегулировать кризис на Украине, передает издание Politico. Согласно публикации, после неудачного контрнаступления... ПРАЙМ, 09.02.2024
общество , новости, в мире, россия, украина, польша, прибалтика, сша, сво
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Польша и страны Прибалтики будут противостоять любым попыткам урегулировать кризис на Украине, передает издание Politico.
Согласно публикации, после неудачного контрнаступления ВСУ, на Западе все молчаливо признали, что либо борьба зашла в тупик, либо все идет к победе России. По мере того, как надежды на прорыв в боевых действиях украинской армии будут постепенно угасать, давление в пользу заключения мира путем переговоров будет зашкаливать.
"Однако любые шаги в сторону прекращения огня встретят решительное сопротивление со стороны многих поляков и жителей Прибалтики, поскольку они инстинктивно почувствуют, что это признак того, что Запад их бросает", — сказано в статье.
В издании заключили, что предоставление же этим государствам определенных гарантий безопасности могло бы смягчить их позицию в отношении заключения мирного договора по Украине.
Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону сообщил, что конфликт на Украине завершится за недели, если Соединенные Штаты прекратят поставки вооружений Киеву. Российская сторона неоднократно обращалась к Европе и США с призывом прекратить накачивать Киев оружием и приступить к выполнению Минских соглашений.