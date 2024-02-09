МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Ситуация на фронте еще хуже, чем признают ВСУ, Запад это видит, сообщает газета Financial Times, сославшись на натовских и европейских дипломатов. "Полный разгром". В Киеве предупредили о возможном исходе конфликта

"Для украинцев ситуация на передовой отчаянная, гораздо хуже, чем они показывают", — рассказал собеседник из НАТО.

Как пишет газета, власти Европы и США предупреждают о критической для Киева ситуации на фоне отсутствия поставок боеприпасов. По мнению американского чиновника, задержка помощи может создать "воздушный пузырь" или "разрыв в шланге" помощи Украине. европейский дипломат подтвердил, что "украинцам будет трудно достичь даже удержания нынешних позиций", добавив, что ЕС обеспокоен возможным дефицитом боеприпасов для Киева.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель в ходе визита в Киев заявлял, что в Европе заканчиваются снаряды, которые можно отправить Украине. У Брюсселя нет волшебной палочки для увеличения поставок, добавил он.

Financial Times в прошлом году писала, что европейские склады опустели из-за поставок оружия на Украину. С середины 2022 года Великобритания, Германия и Франция предупреждали об истощении запасов вооружений. Позднее председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр предупреждал, что на Западе почти не осталось боеприпасов для отправки Киеву.