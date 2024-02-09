ВАРШАВА, 9 фев — ПРАЙМ. В Польше предложили обложить продовольственную продукцию с Украины налогом на добавленную стоимость по ставке восемь процентов. С этой инициативой выступил замминистра сельского хозяйства и развития села Польши Михал Колодзейчак. Польша готовится к разделу Украины, заявил Рогов

"Да, это так. Сегодня нет ни одной предпосылки, чтобы эта продукция не была обложена налогом. Почему должен быть налог 0%", — отметил политик в эфире радио RMF FM. Колодзейчак также предложил ввести дополнительные таможенные пошлины, так как для многих продавцов украинской продукции введение НДС не было ключевым моментов.

Ранее Колодзейчак сообщил, что польские власти выступают за расширение списка украинских продовольственных товаров, импорт которых в Польшу будет запрещен. Кроме того, 9 февраля в 260 местах Польши одновременно начались протесты фермеров, в направлении большинства крупных городов страны движутся колонны тракторов и другой сельхозтехники.