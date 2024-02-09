МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Спустя день после публикации американскими СМИ подтверждения о применении ракеты комплекса Patriot по Ил-76, который перевозил пленных украинцев, но был сбит ВСУ, секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов начал отрицать присутствие украинских военнопленных на этом самолете. СМИ: чиновники США анонимно признают, что Ил-76 был сбит ракетой Patriot

"Были ли там наши пленные? Я вам точно могу сказать: нет… Если бы это произошло, то количество биологического материала, то, что называется, скажем так, погибшие, было бы в значительном количестве", — сказал Данилов в интервью украинскому изданию "Бабель".

Более того, секретарь СНБО подчеркнул, что не стоит быть настолько "категоричными" в заявлениях о том, что в крушении самолета виновата Украина.

Ранее издание New York Times со ссылкой на официальных лиц из США написало, что американские чиновники признают верными данные о том, что самолет Ил-76 с украинскими пленными был сбит ракетой Patriot.

ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС РФ и шесть членов экипажа погибли. Факт их гибели подтвердили и экспертизы ДНК.

По словам президента Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар — "можно предположить, что случайно", однако "это преступление в любом случае". Экспертиза установила, что борт сбит американской системой Patriot — а именно двумя ракетами MIM-104A.