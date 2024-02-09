МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Отставка главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и назначение на его место Александра Сырского не изменят ход СВО, Россия достигнет всех поставленных задач, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Маск рассказал, как посмотреть интервью Путина с Apple TV

Пресс-секретарю президента России задали вопрос, окажет ли назначение Сырского на пост главкома ВСУ влияние на спецоперацию.

"Мы не думаем, что это факторы, которые могут изменить ход спецоперации", — сказал он.

Песков вновь подчеркнул, что СВО продолжится до достижения Россией всех целей.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.