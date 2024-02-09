Bild: дед главы МИД Германии Бербок был убежденным нацистом и служил в Вермахте
МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Дед министра иностранных дел Германии Анналены Бербок по имени Вальдемар был "пламенным нацистом" и служил офицером в Вермахт, сама политик о такой характеристике якобы не знала, пишет немецкое издание Bild.
"Когда Анналена Бербок упоминала в своих речах своего деда, знала ли она, что он был не только офицером в возрасте около 30 лет, но и, возможно, убежденным национал-социалистом в душе?" — задается вопросом издание.
Ранее в журнале Bunte появилась заметка со ссылкой на архивные документы, согласно которым дед главы МИД Германии, Вальдемар Бербок, скончался 24 июля 2016 года. Отмечалось, что в ходе Второй мировой войны Бербок служил в звании офицера вермахта, будучи инженером в области ПВО.
"Бербок старший был "безоговорочным национал-социалистом", читал книгу Гитлера "Майн кампф"* и "был полностью на стороне национал-социализма", — говорится в тексте публикации.
В 1944 году Бербока старшего наградили гитлеровским крестом "За военные заслуги". Согласно заявлениям министра, она не знала ничего, кроме того, что ее дед служил в вермахте.
* Внесена в России в федеральный список экстремистских материалов.
https://1prime.ru/global/20240209/843030355.html