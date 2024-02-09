МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Дед министра иностранных дел Германии Анналены Бербок по имени Вальдемар был "пламенным нацистом" и служил офицером в Вермахт, сама политик о такой характеристике якобы не знала, пишет немецкое издание Bild. "Это фатально". Бербок выразила недовольство падением интереса к Украине

"Когда Анналена Бербок упоминала в своих речах своего деда, знала ли она, что он был не только офицером в возрасте около 30 лет, но и, возможно, убежденным национал-социалистом в душе?" — задается вопросом издание.

Ранее в журнале Bunte появилась заметка со ссылкой на архивные документы, согласно которым дед главы МИД Германии, Вальдемар Бербок, скончался 24 июля 2016 года. Отмечалось, что в ходе Второй мировой войны Бербок служил в звании офицера вермахта, будучи инженером в области ПВО.

"Бербок старший был "безоговорочным национал-социалистом", читал книгу Гитлера "Майн кампф"* и "был полностью на стороне национал-социализма", — говорится в тексте публикации.

В 1944 году Бербока старшего наградили гитлеровским крестом "За военные заслуги". Согласно заявлениям министра, она не знала ничего, кроме того, что ее дед служил в вермахте.

* Внесена в России в федеральный список экстремистских материалов.