РИМ, 9 фев — ПРАЙМ. Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону способно оказать влияние на мнение в западном сообществе в отношении истории связей России и Украины и необходимости проведения переговоров для завершения украинского конфликта мирным путем, рассказал агентству РИА Новости руководитель центра изучения России, Кавказа и Средней Азии Итальянского института международных политических исследований (ISPI) Альдо Феррари (Aldo Ferrari). Путин в интервью честно ответил о "Северных потоках", заявил Слуцкий

"Я не думаю, что (на Западе) многие прослушают два часа интервью, честно говоря. Но часть общественного мнения останется поражена, если решат это сделать. Но на мой взгляд, не все вещи, которые сказал Путин, общеизвестны, потому что о них очень мало говорили на Западе, максимум, давался пересказ в паре строк", — сказал Феррари.

По словам эксперта, антироссийское давление в западных СМИ постепенно ослабевает, и газеты уже открыто говорят о негативном ходе боевых действий на Украине. Он также отметил, что атмосфера на Западе меняется, и многие страны Европы готовы искать альтернативные решения в отношении Украины.

Феррари заключил, что интервью Карлсона с Путиным может стать толчком к приближению мирных переговоров.

Ранее американский журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с президентом России Владимиром Путиным, оно длится 2 часа 7 минут и 18 секунд. Интервью было опубликовано в социальной сети X и уже набрало более 70 миллионов просмотров.

Как ранее отмечал сам Карлсон, необходимость взять интервью у российского президента была связана с тем, что в Соединенных Штатах не понимают, что происходит в России и на Украине на самом деле. По его словам, интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским, которые берут американские СМИ, являются государственной пропагандой в самой отвратительной форме.