МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Впервые после четырехлетнего перерыва из-за ограничений в период пандемии COVID-19 Пхеньян принял первую группу из ста российских туристов, сообщается в материале посольства РФ в КНДР. Из Владивостока стартуют туры на горнолыжный курорт в КНДР

"Девятого февраля впервые после четырехлетнего пандемийного перерыва в международный аэропорт Пхеньяна прибыли сто российских туристов, включая представителей турбизнеса, СМИ и путешественников буквально со всех концов России, от Калининграда до Владивостока", — говорится в сообщении дипмиссии.

Также уточняется, что россияне пробудут в Северной Корее четыре дня, в течение которых они смогут познакомиться с достопримечательностями столицы и посетить известный горнолыжный курорт "Масиннён". В этой связи в посольстве отметили, что погода в Пхеньяне сейчас располагает для зимнего отдыха.

Ранее сообщалось, что первый тур на горнолыжный курорт в Северной Корее планируется 9 февраля. Туристы прибудут из Владивостока в столицу Пхеньян, осмотрят его ключевые достопримечательности, а после отправятся на курорт Масикрён. Там оборудованы горнолыжные трассы, лыжные подъемники, есть прокат снаряжения. По данным на сайте туроператора "Восток Интур", тур обойдется в 750 долларов, в стоимость включены виза, перелеты, размещение в гостиницах, завтраки и экскурсии по программе. В стоимость тура не включены ски-пасс и личные расходы. Группу туристов в Северную Корею набирал туроператор "Восток Интур".

В компании отмечали, что желающих поехать в Северную Корею очень много, приходится формировать лист ожидания. Там также добавили, что запланированы и следующие поездки, есть планы по реализации разных программ с учётом целевых аудиторий и сезонности.