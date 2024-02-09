ВЕНА, 9 фев — ПРАЙМ. После анализа интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону австрийские СМИ вынесли на передовицы высказывание российского лидера об отсутствии планов нападать на Польшу и Латвию. В Кремле оценили "истерику и панику" после интервью Путина Карлсону

Утром 9 февраля все популярные австрийские издания выпустили видеосюжеты и довольно подробные печатные обзоры с выдержками из интервью Путина.

Так, например, австрийская телерадиокомпания ORF опубликовала материал под названием "Путин использует интервью Карлсона как сцену", в которой президент России представлен в качестве "скандально известного", а его слова названы "пропагандой". В статье также приводятся слова Путина о невозможности поражения России на Украине и отсутствии намерения нападать на Польшу и Латвию.

Аналогичный материал выпустил телеканал OE24, назвав его "Путин в интервью другу Трампа: поражение в борьбе с Украиной "невозможно". Телеканал также упомянул о том, что Карлсон стал первым западным журналистом за два года, кому глава Кремля не отказал в беседе.

Портал австрийского Puls24 также подхватил тренд и опубликовал обзор "Путин: "Нет интереса" к вторжению на Запад". В материале авторы назвали "пространными" заявления российского лидера, а также раскритиковали Карлсона, что тот не стал противоречить Путину.

Также сообщается, что почти все крупные и региональные СМИ в Германии опубликовали интервью Путина на главных позициях на своих сайтах.

Фото и выдержки интервью были размещены на сайтах Bild, Spiegel, Focus, Welt, Zeit, Handelsblatt, Tagesschau (ARD), ZDF и ряде региональных и столичных изданий, как например Berliner Zeitung и Süddeutsche Zeitung. Уточняется, что среди выхваченных СМИ тем были высказывания Путина об отсутствии намерения нападать на Польшу и некомпетентности немецкого правительства.

Berliner Zeitung также привела слова Путина о том, что Россия была готова вступить НАТО, но не получила на это разрешение. Сейчас же она готова к нормальному сосуществованию с Германией.

Ранее Такер Карлсон анонсировал интервью с Путиным в соцсети X. На его взгляд, разговор с российским лидером, поможет простым американцам понять причины последних геополитических событий. Журналист также заверил, что не будет монтировать беседу и представит ее бесплатно на своем сайте. Видеообращение Карлсона из Москвы к утру 7 февраля набрало более 60 миллионов просмотров.

Приезд журналиста в российскую столицу вызвал шквал критики среди американского политического истеблишмента. По словам самого Карлсона, Белый дом дважды пытался сорвать интервью. Хотя в администрации Джо Байдена эти обвинения назвали "смехотворными".