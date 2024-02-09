2024-02-09T15:04:28+03:00
2024-02-09T15:04:28+03:00
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2024
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"Она отомстит". Министр обороны Норвегии заявил о риске конфликта с Россией
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Опасность начала масштабного конфликта существует, Россия ответит на вступление Финляндии и Швеции в НАТО, заявил глава Минобороны Норвегии Бьорн Арильд Грам. Его слова приводит... ПРАЙМ, 09.02.2024
новости, в мире, россия, нато, норвегия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
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МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Опасность начала масштабного конфликта существует, Россия ответит на вступление Финляндии и Швеции в НАТО, заявил глава Минобороны Норвегии Бьорн Арильд Грам. Его слова приводит издание Iltalehti.fi.
Стокгольм и Хельсинки подали заявки в НАТО в 2022 году после начала спецоперации России на Украине. В прошлом году Финляндия стала 31-м членом Альянса. 25 января 2024 года Турция одобрила заявку на вступление Швеции в НАТО. Теперь стране необходимо одобрение от Венгрии.
"Мы должны понимать, что конфликтом на Украине это не закончится, как бы нам того ни хотелось", — сказал Грам.
По его мнению, Россия может отреагировать на расширение НАТО своего рода ответным ударом. На этом фоне министр призвал Норвегию подготовиться к возможному конфликту.
НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась.
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