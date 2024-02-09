МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. У Латвии и других прибалтийских республик нет никаких возможностей "закрыть" Балтийское море для российского судоходства, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах России в Латвии Олег Зыков. В Латвии назвали срок строительства балтийской линии обороны

Ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевичс после инцидента с трубопроводом Balticconnector заявил, что Балтийское море может быть закрыто для всех российских судов.

"Следует понимать, что ни у Латвии, ни у ее прибалтийских соседей нет никаких реальных возможностей "закрыть" Балтийское море для российского судоходства", — сказал он.

Зыков обратил внимание, что "призыв латвийского президента не встретил широкой поддержки в рядах союзников по НАТО и ЕС". По его словам, на Западе отдают себе отчет в том, что подобные попытки не приведут ни к чему хорошему.

Ранее депутат Государственной Думы Дмитрий Новиков, комментируя высказывание президента Латвии о "блокировке" Балтики, заявил, что если одни страны нарушают международные конвенции судоходства, определяющие общедоступность использования вод для тех стран, которые находятся в данной зоне, то любое государство имеет право на контрмеры.

Он добавил, что МИД России "постарается донести" партнерам и оппонентам страны, что любые неправомерные действия будут встречены ответными мерами.