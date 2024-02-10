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Во Франции назвали интервью Путина "ударом по голове" НАТО
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После выхода интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону у сторонников НАТО "разрушился мир", и они готовятся к "тотальной войне", считает... ПРАЙМ, 10.02.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ПАРИЖ, 10 фев — ПРАЙМ. После выхода интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону у сторонников НАТО "разрушился мир", и они готовятся к "тотальной войне", считает лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
Филиппо отметил, что в связи с интервью российского лидера Карлсону люди со взглядами, как у Тензера, стали "еще более безумными и истеричными".
"Вот сотрудник университета (политических исследований (Sciences Po) Николя Тензер), ярый сторонник НАТО, призывал вчера вечером "нанести удары по российским войскам и базам материально-технического обеспечения, которые они используют для ведения войны, с использованием нашего оружия и наших солдат"! Их мир рушится, они готовы к тотальной войне! После интервью Карлсона они получили сильный удар по голове!" — написал Филиппо в субботу на своей странице в соцсети X.
Карлсон в ночь на пятницу по московскому времени опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. С момента опубликования число просмотров видео в Х превысило 170 миллионов, а в YouTube набрало более 10 миллионов просмотров. Интервью также появилось на сайте Кремля.