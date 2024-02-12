СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев — ПРАЙМ. Предателей не любят даже враги и возмездие за предательство неминуемо. Такое мнение в беседе с агентством РИА Новости выразил депутат Государственной Думы Михаил Шеремет, охарактеризовав польско-украинские отношения цитатой из повести писателя Николая Гоголя "Тарас Бульба" В Крыму назвали последствия возможного вступления России в НАТО

"В этой истории сразу приходит на ум отрывок из знаменитой повести Гоголя "Тарас Бульба", где отец карает сына-предателя и задает ему риторический вопрос: "Ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи?". История повторяется, и киевским властям следовало бы зарубить себе на носу, что предателей не любят даже враги, и при первой же возможности их бросят. Ну и главное: предателей всегда настигнет возмездие", — отметил политик.

Шеремет добавил, что проблема отношений Польши и Украины заключается в том, что к украинским гражданам относятся, как к лицам третьего сорта. Кроме того, депутат задался вопросом, по какой причине украинцы променяли самобытность и самодостаточность, а также крепкие отношения с Москвой на поиски лучшей жизни за границей.

Ранее 9 февраля начался общепольский протест фермеров. Фермеры выходят на акции по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Одним из основных требований аграриев является остановка импорта сельскохозяйственной продукции с Украины.