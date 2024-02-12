МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. У "мирного плана" президента Украины Владимира Зеленского, а также у инициатив по урегулированию на Украине, предлагаемых Западом, нет никаких шансов на успех. Таким мнением поделился в беседе с агентством РИА Новости первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Зеленский потребовал от Запада больше денег на Украину

По словам Полянского, конференция в Швейцарии также будет обречена на провал, если пройдет без участия России. ""Это признал даже президент Швейцарии. Тут абсолютно не о чем говорить, потому что эти псевдоусловия для переговоров, "формула Зеленского" — всем абсолютно очевидно, что она ведет в никуда. Это попытка Украины выдать желаемое за действительное. И по инерции процесс этот продолжается, я так понимаю", — отметил он.

Полянский заключил, что Москва чувствует усталость западных стран от попыток создать впечатление поддержки Украины, так как сами участники уже не понимают, что хочет Украина и почему она продвигает такую формулу, которая не решает конфликта.

Владимир Зеленский впервые представил так называемую "формулу мира" в 2022 году. В документ входят обеспечение ядерной, энергетической, продовольственной безопасности, освобождение пленных, окончание спецоперации, вывод российских ВС, восстановление территориальной целостности Украины, противодействие экоциду и недопущение эскалации. Как подчеркивал Лавров, план Зеленского абсолютно нереализуем.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.