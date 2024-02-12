МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. После призыва главы Мюнхенской конференции по безопасности Кристофа Хойсгена к США и Западу показать России, что она не может победить на Украине, читатели немецкой газеты Welt оказались несогласны с его точкой зрения. Украина и Германия обсудили вопросы обороны и энергобезопасности

По словам Хойсгена, президент России Владимир Путин намерен напасть на Европу, так как считает глав этих стран слабаками. Однако, немецкие граждане осудили его за подобную точку зрения. "Почему мы все еще его слушаем?" — задался вопросом один из читателей.

По мнению других граждан, не только российский президент считает европейских лидеров слабаками. "Вы слабаки и останетесь слабаками", — заключили в дискуссии.

Ранее в рамках интервью с американским журналистом Такером Карлсоном Путин заявил, что у России никогда не было планов напасть на страны НАТО. Ко всему прочему, Россия не намерена атаковать Польшу или Прибалтику. Он добавил, что на Западе политики регулярно пугают свое население "российской угрозой", отвлекая внимание от внутренних проблем.