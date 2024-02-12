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В конгрессе США сделали заявление об успехе России на Украине
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Президент России Владимир Путин добьется победы на Украине, если Вашингтон не окажет ей материальной поддержки, написал в социальной сети X лидер демократического большинства в... ПРАЙМ, 12.02.2024
общество , новости, в мире, россия, украина, сша
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин добьется победы на Украине, если Вашингтон не окажет ей материальной поддержки, написал в социальной сети X лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер.
"Украине угрожающе не хватает поставок. Если Америка не отправит помощь Украине в соответствии с законопроектом о национальной безопасности, Путин, скорее всего, добьется успеха", — отметил Шумер.
Ранее политик заявлял, что Киев пропадет без помощи Соединенных Штатов. Он отмечал, что представители Республиканской партии не поддержат законопроект сената США о выделении средств на цели национальной безопасности, частью которого, в частности, является финансовая помощь Украине.
В сенате США ранее был предложен законопроект, согласно которому, предлагается объединить финансирование охраны границ, помощь Украине и Израилю. Однако республиканцы не поддержали законопроект, назвав его "чудовищным".