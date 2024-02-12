МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин добьется победы на Украине, если Вашингтон не окажет ей материальной поддержки, написал в социальной сети X лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер. И года не выдержит. Украина теряет свое главное оружие

"Украине угрожающе не хватает поставок. Если Америка не отправит помощь Украине в соответствии с законопроектом о национальной безопасности, Путин, скорее всего, добьется успеха", — отметил Шумер.

Ранее политик заявлял, что Киев пропадет без помощи Соединенных Штатов. Он отмечал, что представители Республиканской партии не поддержат законопроект сената США о выделении средств на цели национальной безопасности, частью которого, в частности, является финансовая помощь Украине.

В сенате США ранее был предложен законопроект, согласно которому, предлагается объединить финансирование охраны границ, помощь Украине и Израилю. Однако республиканцы не поддержали законопроект, назвав его "чудовищным".