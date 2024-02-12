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Во Франции призвали к радикальным мерам против Зеленского
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Поддержку Владимира Зеленского нужно прекратить, написал в социальной сети X лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо. "Хватит быть посмешищами и платить еще больше Украине... ПРАЙМ, 12.02.2024
новости, в мире, владимир зеленский, франция, флориан филиппо
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Поддержку Владимира Зеленского нужно прекратить, написал в социальной сети X лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Хватит быть посмешищами и платить еще больше Украине Зеленского!", — сказал он.
По мнению французского политика, США, прекратив финансирование Киева, просят Евросоюз взять эти обязательства на себя. На этом фоне, напомнил он, Брюссель уже выделил 50 миллиардов евро.
Филиппо добавил, что некоторые в Париже готовы создавать так называемые сбережения для Украины. Он призвал срочно прекращать огонь в зоне СВО и договариваться.
Евросоюз 1 февраля одобрил выделение пакета помощи Украине на сумму 50 миллиардов евро, который ранее всегда блокировала Венгрия. Евродепутаты назвали это решение "поворотным моментом".