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2024
https://1prime.ru/global/20240212/843048137.html
Немцы резко поменяли отношение к России, показал опрос
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Для немцев Россия больше не является первостепенной угрозой, следует из доклада Munich Security Index 2024. Опрос жителей Германии показал, что Россия на данный момент находится... ПРАЙМ, 12.02.2024
новости, в мире, россия, германия, опрос, угроза
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Для немцев Россия больше не является первостепенной угрозой, следует из доклада Munich Security Index 2024.
Опрос жителей Германии показал, что Россия на данный момент находится на седьмом месте в рейтинге угроз. На первом месте во Франции и Германии заняли радикальный исламизм и терроризм и миграционный вопрос.
Продолжают считать Россию одной из своих главных угроз представители Японии и Великобритании (1 место), Канады (3 место) и США (4 место).
Опрос включал несколько вопросов, касающихся риска для страны в целом, тенденции его роста или падения, реальность риска и готовность страны ответить.
В исследовании, проводившемся с 24 октября по 16 ноября 2023 года участвовало 12 тысяч человек из стран G7 и некоторых государств BRICS.