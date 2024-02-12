МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Для немцев Россия больше не является первостепенной угрозой, следует из доклада Munich Security Index 2024. Германия впервые получила газ из Алжира, пишет СМИ

Опрос жителей Германии показал, что Россия на данный момент находится на седьмом месте в рейтинге угроз. На первом месте во Франции и Германии заняли радикальный исламизм и терроризм и миграционный вопрос.

Продолжают считать Россию одной из своих главных угроз представители Японии и Великобритании (1 место), Канады (3 место) и США (4 место).

Опрос включал несколько вопросов, касающихся риска для страны в целом, тенденции его роста или падения, реальность риска и готовность страны ответить.

В исследовании, проводившемся с 24 октября по 16 ноября 2023 года участвовало 12 тысяч человек из стран G7 и некоторых государств BRICS.