МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону сумел искусно послать важные сигналы Западу, пишет турецкая dikGAZETE. В Киеве расценили интервью Путина Карлсону как угрозу помощи Украине

Он проанализировал конфликт с Украиной, преподнеся его с помощью простого языка и подачи исторических фактов и подчеркнул, что "коварные замыслы" Америки и Европы обречены на провал.

Автор статьи отметил, что при просмотре интервью вспомнил про "Тихий Дон" — фильм Сергея Герасимова, снятый в 1957 году по мотивам произведения Михаила Шолохова и повествующий о жизни донского казака Григория Мелехова, который застал царскую Россию и становление Советского Союза. В книге и фильме показано, как казак Мелехов со слезами на глазах смотрит, как брат убивает брата во время Гражданской войны в 1918-1920 годах. По мнению автора, тот период был очень болезненным для России.

Он добавил, что российский лидер дал важный сигнал по Украине. Путин подчеркнул, что украинцы до сих пор чувствуют себя русскими и то, что происходит сейчас, в какой-то мере является элементом гражданской войны. Глава российского государства привел в пример столкновение, в котором украинские солдаты попали в окружение.

"Наши солдаты им кричат: "Шансов нет, сдавайтесь! Выходите, будете живы, сдавайтесь!" И вдруг оттуда на русском, хорошем русском языке кричат: "Русские не сдаются!" — и все погибли… Они до сих пор русскими себя ощущают…", — рассказал президент. Карлсона потрясла эта история.

Президент России очень искусно послал важные сигналы странам Запада. Путин начал с исторических сведений, даже передал Карлсону папку с архивными документами по истории Украины. автор отметил важность такого вступления, поскольку большинство людей не знает фактов, просто любит обвинять Россию. Bloomberg: США одобрили продажу истребителей Турции за ее сговорчивость

Далее Путин простыми словами раскритиковал политику Запада в отношении России и расширение НАТО к границам его государства. Когда президент России говорил о том, что Америка и Европа обманули Россию и не сдержали своих обещаний, на его лице читалось следующее: "Кого вы обманываете?! Думаете, мы дети? Это возмутительно!"

При этом, больше всего автора заинтересовало утверждение Путина, что российский и украинский народы — братские. Российский лидер призвал избавить Украину от нацистской идеологии, подчеркнув, что страна не должна быть инструментом коварных игр стран Запада.

Президент России подчеркнул, что рано или поздно, Москва и Киев договорятся и отношения восстановятся, как бы странно сейчас это не звучало. "Воссоединение произойдет. Оно никуда и не делось… Почему украинские власти растаскивают Русскую православную церковь? Потому что она объединяет не территорию, а душу, и никому не удастся ее разделить", — приводит слова Путина автор в конце статьи.

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