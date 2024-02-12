БРЮССЕЛЬ, 12 фев — ПРАЙМ. Совет ЕС утвердил решение о хранении прибыли от российских активов для их дальнейшего использования в интересах Украины, следует из заявления Совета. В ЕС отказались направлять российские активы Украине, сообщает Reuters

"Совет ЕС утвердил сегодня решение и регламент, устанавливающие обязательства центральных депозитариев, хранящих активы и резервы Центробанка РФ, которые были иммобилизованы в результате введения ограничительных мер", — говорится в материале.

Также отмечается, что депозитарии, которые владеют активами Центробанка на сумму более миллиона евро, должны "хранить соответствующие доходы отдельно", а также они не имеют права пользоваться доходами по своему усмотрению.

В заявлении предварительно указывается, что доходы от российских активов будут направляться в Фонд для Украины через бюджет Евросоюза.

Ранее исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов в интервью РИА Новости заявил, что замораживать российские средства незаконно, а их использование будет иметь негативные последствия для репутации ЕС среди инвесторов.

Ранее агентство Bloomberg, сославшись на записку из Совета по нацбезопасности в адрес комитета сената по международным отношениям, сообщило, что Белый дом одобряет законопроект о конфискации заблокированных российских активов. При этом, по информации газеты Washington Post, США не смогут передать изъятые средства Украине без согласия Европы.

Также Bloomberg приводило результаты голосования, которое проходило в комитете по международным отношениям Сената США. Американские чиновники поддержали законопроект о передаче заблокированных российских активов Украине.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Белый дом, поддерживая изъятие собственности России, пытается надавить на Европу, где хранится основная часть российских средств. Он подчеркнул, что Брюссель, если пойдет в фарватере американцев, столкнется с потерями, штрафами и другими юридическими последствиями. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова ранее называла кражу государственной, частной и общественной собственности визитной карточкой англосаксов. По ее словам, раньше эти действия классифицировались как пиратство, теперь они легализованы и называются "пиратством XXI" века.