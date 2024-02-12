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https://1prime.ru/global/20240212/843050586.html
МВФ: экономика России находится на территории позитивного роста
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Российская экономика находится на траектории положительного роста и развивается лучше, чем ожидалось, заявила первый заместитель главы Международного валютного фонда (МВФ) Гита... ПРАЙМ, 12.02.2024
новости, в мире, мвф, россия, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 12 фев — ПРАЙМ. Российская экономика находится на траектории положительного роста и развивается лучше, чем ожидалось, заявила первый заместитель главы Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат.
"Мы находимся на отчетливой территории положительного роста, она справляется лучше, чем мы ожидали", — сообщила она в онлайн-интервью, организованном журналом Foreign Policy, комментируя состояние российской экономики.
Гопинат добавила, что в прошлом году в адрес МВФ звучала критика из-за прогнозов по перспективам роста экономики РФ. "Думаю, что теперь все признают, что данные цифры являются актуальными", — подчеркнула она.
В январе главный экономист и директор департамента исследований МВФ Пьер-Оливье Гуринша заявил, что экономика России демонстрирует лучшие темпы роста, чем ожидалось.
В январском докладе МВФ значительно повысил прогноз роста российской экономики на 2024 год — до 2,6%. Показатель изменен в большую сторону на 1,5 процентного пункта по сравнению с предыдущей оценкой от октября 2023 года.