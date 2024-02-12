ВАШИНГТОН, 12 фев — ПРАЙМ. Российская экономика находится на траектории положительного роста и развивается лучше, чем ожидалось, заявила первый заместитель главы Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат. Карлсон положительно оценил промышленный потенциал России

"Мы находимся на отчетливой территории положительного роста, она справляется лучше, чем мы ожидали", — сообщила она в онлайн-интервью, организованном журналом Foreign Policy, комментируя состояние российской экономики.

Гопинат добавила, что в прошлом году в адрес МВФ звучала критика из-за прогнозов по перспективам роста экономики РФ. "Думаю, что теперь все признают, что данные цифры являются актуальными", — подчеркнула она.

В январе главный экономист и директор департамента исследований МВФ Пьер-Оливье Гуринша заявил, что экономика России демонстрирует лучшие темпы роста, чем ожидалось.

В январском докладе МВФ значительно повысил прогноз роста российской экономики на 2024 год — до 2,6%. Показатель изменен в большую сторону на 1,5 процентного пункта по сравнению с предыдущей оценкой от октября 2023 года.