МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр Болгарии Николай Денков заявил, что власти страны подписали соглашение с рядом организаций аграриев, которые ранее устроили протесты, передает Болгарское телеграфное агентство (БТА). Фермеры в Молдавии заблокировали около 150 машин на границе с Румынией

В прошлую пятницу Болгарское национальное телевидение (БНТ) со ссылкой на заявление Денкова сообщало, что фермеры достигли соглашения с властями и заявили о прекращении протестов. В прошлый вторник БНТ сообщало, что фермеры в Болгарии проводят акции протеста с требованием прекращения импорта украинского зерна, более грамотного управления аграрным сектором и выделения в отрасль дополнительных средств. Одной из заметных акций аграриев стало блокирование Дунайского моста в районе города Русе. Фермеры вылили на развязку рядом с мостом полторы тонны молока.

"Каждый имеет право на протесты, но в рамках закона. Фермеры выдвинули определенные требования, относящиеся к их проблемам в связи с войной на Украине, "зеленой сделкой" и так далее. Каждый из этих поднятых вопросов был отражен в соглашении, которое мы сегодня подписали", — цитирует агентство в понедельник слова премьера.

Как отмечается, в соглашение был добавлен пункт о формировании группы с целью проверки реализации соглашения на ежемесячной основе.

При этом, согласно агентству, в понедельник инициативный комитет из 26 организаций из сельскохозяйственного сектора представил декларацию с требованиями спасения сектора. Этот комитет не поддерживает соглашения, достигнутые в ходе встреч между представителями болгарского правительства и рядом сельскохозяйственных организаций, добавляет агентство.

В странах Евросоюза возрастает число протестов фермеров, которые требуют поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. Разные профсоюзные объединения утверждают, что в ЕС работа фермеров практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и стран.